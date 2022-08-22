На Украине заподозрили ребенка в причастности к убийству Дугиной

Украинский журналист Анатолий Шарий заподозрил ребенка в причастности к убийству журналиста и политолога Дарьи Дугиной. Такое мнение он высказал на своем YouTube-канале.

Фото: Telegram-канал Дарьи Дугиной Telegram-канал Дарьи Дугиной

Шарий считает, что 12-летняя дочь подозреваемой Ирины Вовк Софья Шабан могла быть использована для установки взрывного устройства на автомобиль Дугиной, потому что никто из окружающих не подумал бы на ребенка.

«Сама дикость потрясает», — заявил Шарий.

По мнению журналиста, нет никаких сомнений в том, что за организаций убийства стоит офис президента Украины Владимира Зеленского и глава государства знал о его подготовке.