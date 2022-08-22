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16 минут назад

На Украине заподозрили ребенка в причастности к убийству Дугиной

Lenta.ru

Украинский журналист Анатолий Шарий заподозрил ребенка в причастности к убийству журналиста и политолога Дарьи Дугиной. Такое мнение он высказал на своем YouTube-канале.

На Украине заподозрили ребенка в причастности к убийству Дугиной
Фото: Telegram-канал Дарьи ДугинойTelegram-канал Дарьи Дугиной

Шарий считает, что 12-летняя дочь подозреваемой Ирины Вовк Софья Шабан могла быть использована для установки взрывного устройства на автомобиль Дугиной, потому что никто из окружающих не подумал бы на ребенка.

«Сама дикость потрясает», — заявил Шарий.

По мнению журналиста, нет никаких сомнений в том, что за организаций убийства стоит офис президента Украины Владимира Зеленского и глава государства знал о его подготовке.

Дугина погибла 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье. Бомба была заложена под днищем машины. В ФСБ установили, что преступление совершили украинские спецслужбы, его исполнительницей стала гражданка Украины Вовк, которая скрылась после преступления в Эстонии.

Происшествия,Анатолий Шарий,Владимир Зеленский,ФСБ,
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