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32 минуты назад

Исполнительница убийства Дугиной могла въехать в Россию по поддельным документам

ТАСС

Исполнительница убийства Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк могла въехать на территорию России по поддельным документам. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в правоохранительных органах.

Исполнительница убийства Дугиной могла въехать в РФ по поддельным документам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Гражданка Украины Наталья Вовк могла въехать в Россию по поддельным документам, в том числе и паспорту", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Вовк будет объявлена в розыск с целью выдачи РФ.

Вечером 20 августа в двигавшемся в районе поселка Большие Вяземы Московской области автомобиле Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дугина, которая находилась за рулем внедорожника, погибла на месте. По факту убийства девушки возбуждено уголовное дело (п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ), его будет расследовать центральный аппарат СК РФ.

22 августа в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили ТАСС, что убийство Дугиной раскрыто. По данным ведомства, его подготовили украинские спецслужбы, исполнительница - гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся после преступления в Эстонии.

Происшествия,Наталья Вовк,
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