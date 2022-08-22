Участник марафона в Греции погиб от удара молнии

В Греции от удара молнии погиб спортсмен, участвовавший в забеге, пишет Daily Mail. Сообщается, что мужчина принимал участие в забеге "Шесть пиков", который проходил в горах.

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На высоте 1300 км в 4 часа утра молния ударила в группу бегунов. 55-летний спортсмен, чье имя не сообщается, умер на месте, другой мужчина получил тяжелые травмы и находится в критическом состоянии. Спасателей вызвала женщина, которая тоже принимала участие в забеге. По словам медиков, она получила переохлаждение, пока ждала, когда прибудет помощь.

Организаторы сообщили, что гонка началась в ясную погоду, но ночью пошел сильный дождь. К моменту удара молнии лишь несколько из 55 участников смогли достигнуть финиша. Всю дистанцию марафона спортсмены должны были пробежать примерно за 12 часов.