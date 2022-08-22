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14 минут назад

Участник марафона в Греции погиб от удара молнии

Газета.Ru

В Греции от удара молнии погиб спортсмен, участвовавший в забеге, пишет Daily Mail. Сообщается, что мужчина принимал участие в забеге "Шесть пиков", который проходил в горах.

Участник марафона в Греции погиб от удара молнии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На высоте 1300 км в 4 часа утра молния ударила в группу бегунов. 55-летний спортсмен, чье имя не сообщается, умер на месте, другой мужчина получил тяжелые травмы и находится в критическом состоянии. Спасателей вызвала женщина, которая тоже принимала участие в забеге. По словам медиков, она получила переохлаждение, пока ждала, когда прибудет помощь.

Организаторы сообщили, что гонка началась в ясную погоду, но ночью пошел сильный дождь. К моменту удара молнии лишь несколько из 55 участников смогли достигнуть финиша. Всю дистанцию марафона спортсмены должны были пробежать примерно за 12 часов.

Ранее сообщалось, что выживший после удара молнии мужчина утверждает, что может предсказывать грозу.

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