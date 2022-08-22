Разъяренный бык ворвался в отделение банка в Израиле

В отделение банка в израильском городе Лод ворвался разъяренный бык. Животное распугало посетителей и сотрудников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

«Сотрудники банка "Леуми" испытали настоящий шок в понедельник утром, когда в отделение ворвался бык», - написали СМИ.

Как уточняется, животное сбежало от хозяина – местного жителя. Бык ворвался в здание банка и побежал по коридорам. По словам очевидцев, он вел себя агрессивно – бык метался по зданию, не реагируя на попытки его усмирить и пытавшегося его успокоить хозяина.