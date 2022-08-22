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23 минуты назад

Разъяренный бык ворвался в отделение банка в Израиле

Елена Прошина

В отделение банка в израильском городе Лод ворвался разъяренный бык. Животное распугало посетителей и сотрудников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Разъяренный бык ворвался в отделение банка в Израиле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сотрудники банка "Леуми" испытали настоящий шок в понедельник утром, когда в отделение ворвался бык», - написали СМИ.

Как уточняется, животное сбежало от хозяина – местного жителя. Бык ворвался в здание банка и побежал по коридорам. По словам очевидцев, он вел себя агрессивно – бык метался по зданию, не реагируя на попытки его усмирить и пытавшегося его успокоить хозяина.

Кроме того, он успел устроить переполох на парковке. Усмирить его смог лишь вызванный ветеринар, который выстрелил в быка дротиком с транквилизатором. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

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