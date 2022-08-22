ФСБ назвала имя убийцы Дарьи Дугиной

Убийство дочери Александра Дугина Дарьи в Подмосковье раскрыто, сообщает ТАСС, ЦОС ФСБ РФ.

Вечером 20 августа на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу взорвался автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, дочь общественного деятеля Александра Дугина. В результате инцидента девушка погибла.

«Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения, которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 года рождения», — говорится в сообщении ФСБ.

Силовики добавили, что для организации убийства и получения информации об образе жизни жертвы подозреваемые арендовали московскую квартиру в том же доме, где проживала погибшая.

Уточняется, что при наблюдении за Дарьей преступники использовали Mini Cooper, при въезде в Россию использовались номера ДНР — Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские номера — 172AJD02, а при выезде - украинские — AH7771IP.

В ведомстве рассказали, что в день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция» вместе с Дугиной. После управляемого подрыва автомобиля Вовк вместе с дочерью 21 августа выехала через Псковскую область в Эстонию.

В ФСБ отметили, что все материалы расследования переданы в СК РФ.

Бомбу в автомобиле Land Cruiser Prado, в котором находилась Дарья Дугина, дочь политолога и философа Александра Дугина, привели в действие дистанционно.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В настоящее время установлено, что бомбу на машине Дугиной привели в действие дистанционным способом. Предположительно, за автомобилем следили и контролировали его передвижение», — сказал собеседник агентства.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье. В Следственном комитете придерживаются мнения, что убийство Дугиной было спланированным и носило заказной характер.

Гражданку Украины Наталью Вовк, подозреваемую в убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной, объявят в розыск с целью выдачи России, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Вовк после совершенного преступления скрылась в Эстонии.

В ФСБ России заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии.

Наталья Шабан (Вовк), подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной, предположительно служила в полке «Азов» (организация запрещена в России)*. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Телеграм-канал «Baza»

На размещенных каналом фото демонстрируется ее удостоверение с печатью Национальной гвардии Украины.

Украинский политик и блогер Анатолий Шарий нашел объявление о продаже на Украине автомобиля убийцы журналистки Дарьи Дугиной, объявление было выставлено на сайте по продаже автомобилей.

«Авто, на котором следили за Дугиной, было продано совсем недавно на Украине. Я так понимаю, объявление еще не сняли», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее ФСБ сообщила, что убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии.

Уточняется, что для организации убийства Дугиной и получения информации о ее образе жизни Вовк с дочерью арендовали квартиру в Москве в доме, где жила журналистка.

За Дугиной они наблюдали из автомобиля Mini Cooper. При этом при въезде в Россию использовались номера Донецкой народной республики – Е982ХН DPR, в Москве – казахстанские номера 172AJD02, а при выезде – украинские AH7771IP.

Напомним, вечером 20 августа в двигавшемся в районе поселка Большие Вяземы Московской области автомобиле Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем джипа, погибла на месте. По факту убийства девушки возбуждено уголовное дело (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), его будет расследовать центральный аппарат СК РФ. По данным следователей, убийство Дугиной было спланировано и носит заказной характер.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной. Отец погибшей, политолог Александр Дугин в свою очередь рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины.

Философ Александр Дугин, чья дочь погибла в результате подрыва автомобиля, продолжает находиться под наблюдением врача. Родственники заявили, что сейчас его состояние медики оценивают как стабильное, пишет РИА Новости.

По мнению близких, философ после трагедии начинает постепенно приходить в себя.

«Александр Гельевич вроде бы ничего, держится. Под наблюдением врача», — отметил собеседник агентства.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» обвинил киевский режим в переходе к «индивидуальному террору» после подрыва автомобиля дочери философа Александра Дугина Дарьи.

«По всем признакам можно говорить, что Киев перешел к индивидуальному террору», — сказал он.

Пушилин добавил, что это событие не является случайностью или совпадением.

Глава ДНР также посчитал серьезным ударом смерть Дугиной. По его словам, она посещала Донбасс, общалась с Пушилиным и сопереживала ситуации.

Прощание с погибшей журналисткой Дарьей Дугиной, дочерью философа Александра Дугина, пройдет в московском телецентре «Останкино» 23 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телецентра.