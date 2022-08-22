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1 час назад

Машину предполагаемой убийцы Дугиной выставили на продажу

Мария Иванова

На украинском сайте выставили на продажу Mini Cooper с номерами AH7771IP - по данным ФСБ, именно на этом авто следили за Дарьей Дугиной перед убийством. Сейчас объявление удалено, но оно сохранилось в кэше Google.

Машину предполагаемой убийцы Дугиной выставили на продажу
Фото: ТАССТАСС

Вечером 20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина. 29-летняя женщина погибла на месте. Следователи заявили, что в автомобиле сработала взрывчатка.

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22 августа в ФСБ заявили, что убийство Дугиной раскрыто. В его подготовке ФСБ обвинила украинские спецслужбы, а исполнительницей назвала украинку Наталью Вовк 1979 года рождения.

В спецслужбе заявили, что Вовк приехала в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан и следила за Дугиной на автомобиле Mini Cooper. По данным спецслужбы, номера на этой машине меняли несколько раз: при въезде в Россию на нем были номера ДНР - Е982ХН DPR, в Москве - казахстанские 172AJD02, а при выезде из страны в Эстонию - украинские AH7771IP.

Объявление о продаже серого Mini Cooper с таким номером было создано 19 августа, в качестве продавца указан Данил Шабан - фамилия совпадает с фамилией дочери Вовк.

В описании указано, что у машины два владельца, а 1 июля 2021 года у нее изменился номерной знак. Цена - 14 500 долларов (почти 859 тысяч рублей).

«Продаем наш семейный автомобиль, первый владелец на Украине, взяли год назад с пробегом шесть тысяч километров», - отмечается в объявлении.

Происшествия,Наталья Вовк,Александр Дугин,Google,ФСБ,
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