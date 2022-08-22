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1 час назад

В Сети нашли объявление о продаже автомобиля убийцы Дарьи Дугиной в Киеве

ТК «Звезда»

В Сети нашли объявление о продаже автомобиля убийцы Дарьи Дугиной в Киеве
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

В Сети обнаружили объявление о продаже в Киеве автомобиля женщины, совершившей убийство Дарьи Дугиной. Продавцом выступает некий Данил Шабан, ТС готовы отдать новому владельцу за 14 500 долларов.

На фото замечены номера, под которыми, по данным ФСБ России, Mini Cooper выезжал из России, - AH7771IP.

Следует отметить, что объявление уже исчезло с данного украинского сайта.

О том, что убийство российской журналистки Дарьи Дугиной в Московской области раскрыто, сегодня заявили в Федеральной службе безопасности РФ. Как утверждается, за данным преступлением стоят украинские спецслужбы.

Исполнителем подрыва автомобиля Дугиной является гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения, которая прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан 2010 года рождения.

Происшествия,Наталья Вовк,ФСБ,
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