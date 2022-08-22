В Херсонской области в результате удара Украины по Антоновскому мосту (мост через Днепр) пострадали 15 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.
В Херсоне заявили, что удар был нанесен из американский системы залпового огня HIMARS.
В последние недели Антоновский мост несколько раз обстреливали из HIMARS.
После ударов 27 июля движение по мосту пришлось на время остановить.
После атаки 8 августа полотно моста получило повреждения, но обошлось без критических разрушений, отмечали в херсонской администрации.