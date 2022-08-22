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50 минут назад

Подозреваемый в нападении на женщин в Норильске выпал из окна

Елена Прошина

В Норильске подозреваемый в попытке изнасилования двух женщин, выпал из окна 6 этажа Следственного комитета и разбился. Об этом пишет Телеграм-канал 112.

Норильский душитель выпал из окна здания СКР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

23-летний Азамат Чеджемов был задержан 21 августа за нападения на женщин. Двух своих жертв он пытался задушить и изнасиловать. На допросе он раскаялся и сознался в содеянном. По его словам, он перебрал с алкоголем.

На следующий день следственные действия с подозреваемым продолжились. Однако в какой-то момент Чеджемов выпрыгнул в окно. В настоящее время по факту самоубийства проводится проверка.

Напомним, 26 августа Чеджемов выпивал в заведении. После этого он напал на двух женщин около подъезда. Он пытался задушить их пакетом и изнасиловать, однако его спугнули прохожие.

Азамат Чеджемов приехал из села Ольгинское в Северной Осетии. В Норильск он прибыл в мае этого года на практику от института.

Происшествия,Следственный комитет,
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