В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
39 минут назад

В Подмосковье пенсионерка наняла киллера для убийства сына

Российская Газета

В Московской области 68-летняя женщина наняла киллера, чтобы устранить сына.

Пенсионерка наняла киллера для убийства сына
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК региона, пенсионерка начала подыскивать исполнителя в мае. По предварительным данным, мотивом для убийства 39-летнего сына стала "личная неприязнь". Женщина решила устранить сына, инсценировав передозировку наркотиками. О том, что жительница Павловского Посада разыскивает киллера, стало известно правоохранительным органам.

В августе "наемник" под контролем оперативников получил от женщины в ее квартире в Электрогорске деньги на покупку наркотиков и ключи от квартиры. Он должен был тайно проникнуть в дом, ввести смертельную инъекцию и представить все, как "передоз".

"Убийца" в назначенный день отравил женщине фото якобы умершего мужчины. После этого подозреваемая была задержана. Ей предъявлено обвинение в покушении на организацию убийства по части 1 статьи 30, части 3 статьи 33 и части 2 статьи 105 УК РФ. На время следствия суд заключил пенсионерку под стражу.

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители