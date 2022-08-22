Пенсионерка наняла киллера для убийства сына

В Московской области 68-летняя женщина наняла киллера, чтобы устранить сына.
Как сообщает пресс-служба ГСУ СК региона, пенсионерка начала подыскивать исполнителя в мае. По предварительным данным, мотивом для убийства 39-летнего сына стала "личная неприязнь". Женщина решила устранить сына, инсценировав передозировку наркотиками. О том, что жительница Павловского Посада разыскивает киллера, стало известно правоохранительным органам.
В августе "наемник" под контролем оперативников получил от женщины в ее квартире в Электрогорске деньги на покупку наркотиков и ключи от квартиры. Он должен был тайно проникнуть в дом, ввести смертельную инъекцию и представить все, как "передоз".
"Убийца" в назначенный день отравил женщине фото якобы умершего мужчины. После этого подозреваемая была задержана. Ей предъявлено обвинение в покушении на организацию убийства по части 1 статьи 30, части 3 статьи 33 и части 2 статьи 105 УК РФ. На время следствия суд заключил пенсионерку под стражу.