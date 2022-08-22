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33 минуты назад

Отцы подрались после стычки малолетних сыновей в Москве

Деловая газета "Взгляд"

В столице два отца семейств устроили драку из-за грубой попытки разнять драку между детьми: один мужчина пытался оттащить чужого ребенка от своего, сообщил источник в правоохранительных органах.

Отцы подрались после стычки малолетних сыновей в Москве
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел на Мосфильмовской области: у одного из детей нашли закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и повреждение гортани, передает РИА «Новости» со ссылкой на УВД по ЗАО.

Источник в правоохранительных органах заявил, что происшествие случилось 20 августа.

«Между двумя шестилетними мальчиками началась драка. Один из отцов вступился за сына и начал оттаскивать второго ребенка за шею. Тогда на улицу выбежал родитель этого мальчика и напал на соперника», – пояснил собеседник.

Пострадавшими числятся три человека: шестилетний мальчик и двое мужчин. У одного из взрослых зарегистрировано растяжение связок, у другого – ушибы. Второй сообщил, что его якобы избили несколько неизвестных человек, официальных данных о том, сколько их было, нет.

В Telegram-каналах отметили, что один из отцов позвал на помощь «группу поддержки» из взрослых мужчин, которые помогли избить соперника. Отмечается, что это утверждение пока находит лишь косвенные подтверждения.

В конце июля на юге Москвы произошел конфликт между тремя мужчинами со стрельбой, всех троих госпитализировали.

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