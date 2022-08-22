Чемпион России по гандболу задержан в Белоруссии

Двукратный чемпион России по гандболу Александр Синицын задержан в Белоруссии за драку. По мнению родственников, его дело может быть сфабриковано. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.

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Гандболист играет в ростовском клубе «Донские казаки». В начале августа он вместе с командой отправился на сборы в Брест. После одного из матчей, спортсмены отправились в караоке отметить победу, где произошла драка. Участников конфликта задержали, однако позднее отпустили всех, кроме Синицына. На него было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

По словам родственников Синицына, с ним до сих пор нет связи. Ни консульство, ни Федерация гандбола России никак не помогают в деле. По словам белорусского адвоката, которого назначили спортсмену, он может выйти из СИЗО, если заплатит пострадавшему сотруднику караоке $10 тысяч, а также залог следствию в размере 800 тысяч рублей.