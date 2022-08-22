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1 час назад

Казахстанская актриса Бермаганбетова оказалась в трудовом рабстве в Лаосе

Газета.Ru

Казахстанская актриса Анель Бермагамбетова рассказала, как оказалась в трудовом рабстве у китайцев в Лаосе, передает Medialeaks.

Казахстанская актриса оказалась в трудовом рабстве в Лаосе
Фото: Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Она отправилась в Таиланд, чтобы устроиться на работу в китайскую компанию, ее встретил личный водитель и отвез в шикарный отель. На следующий день актрису отвезли в пригород Чианграя.

"Мы едем в аэропорт, лечу в Чианграй, дальше везут меня около 2,5 часа по какой-то деревне, моя чуйка говорит: "Тебе [конец]". Приезжаем на паспортный контроль, тайцы кивают друг другу головой и мне ставят штамп о выезде из Таиланда", - вспомнила Бермагамбетова.

После этого девушку обманом отвезли в "офис компании", где актрису заставили сдать мочу на анализ и проводили в общежитие, где в одной комнате располагались восемь кроватей. Артистка напомнила, что ей обещали двухместный номер в гостинице.

"Когда я увидела комнату с восемью койками, я была в шоке и заплакала. Сразу вышла оттуда, потому что там живут свиньи", - пожаловалась актриса.

После этого Бермагамбетова начала жаловаться на условия проживания и просить выпустить ее с территории. На это менеджер ответил, что артистка "не может выйти".

МИД Казахстана сообщил, что вопрос о вызволении Анель находится на особом контроле посольства Казахстана во Вьетнаме.

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