Россиянин нашел тела своих детей в озере

Двое детей, которые живут в оленеводческом стойбище, утонули в озере на Ямале. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

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Предварительно, мальчик 9 лет и девочка 11 лет, которые не умели плавать, пошли купаться на озеро без взрослых в четверг, 18 августа. Тела детей нашел их отец и местные жители.

После случившегося следователи начали проверку. Они уже осмотрели место происшествия.