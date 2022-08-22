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1 час назад

Бывший топ-менеджер Центробанка объявлен в международный розыск

Елена Прошина

Бывший топ-менеджер Центробанка Дмитрий Рубинов объявлен в международный розыск по делу о крупной растрате. Его заочно арестовали. Об этом сообщает ТАСС.

Бывший топ-менеджер Центробанка объявлен в международный розыск
Фото: ТАССТАСС

Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере санкционировал заочный арест Дмитрия Рубинова. Он был объявлен в международный розыск.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы Рубинову Д., объявленному в международный розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его фактического задержания или экстрадиции на территорию РФ - с момента передачи его правоохранительным органам РФ», - сообщили в пресс-службе суда.

При этом источник в правоохранительных органах сообщил, что Рубинов скрылся. В настоящее время он находится в Израиле, гражданином которого он является.

Ранее МВД РФ объявило в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова. Он был осужден на 10 лет по делу о крупнейшей взятке в 3,25 млрд рублей. Его разыскивают по статье УК РФ.

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