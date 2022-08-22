Российский танкер с экипажем арестовали в Малайзии

Морское правоохранительное агентство Малайзии в минувшее воскресенье, 21 августа, арестовали российский танкер "Приморье" вместе с экипажем в море в 24 милях от берегов малайзийской провинции Джохор. Об этом сообщает портал по морским перевозкам "Морской Бюллетень".
Отмечается, что судно стояло на якорной стоянке за пределами малазийских территориальных вод, ожидая нового заказа. Танкер арестовали по обвинению в якорной стоянке на территории исключительной экономической зоны Малайзии без разрешения Куала-Лумпура.
По данным РИА "Новости", на борту "Приморья" находится 21 гражданин России: 19 мужчин и две женщины.
"Танкер стоял на якоре среди множества торговых судов, также ожидавших в этом районе новых заказов на перевозки. По утверждениям малайзийской стороны, остальные суда имели разрешения Малайзии на якорную стоянку в этом районе", - рассказал агентству главный редактор "Морского бюллетеня" Михаил Войтенко.
Он добавил, что подобные случаи часто происходят, поскольку Малайзия настаивает на том, чтобы все корабли, бросающие якорь в этом районе Сингапурского пролива в Южно-Китайском море, просили разрешения на стоянку.
Ранее сообщалось, что российский нефтеналивной танкер "Инда" из-за аварии двигателя потерял ход вблизи берегов Индии и уже две недели стоит вдали от берега.