Российский танкер с экипажем арестовали в Малайзии

Морское правоохранительное агентство Малайзии в минувшее воскресенье, 21 августа, арестовали российский танкер "Приморье" вместе с экипажем в море в 24 милях от берегов малайзийской провинции Джохор. Об этом сообщает портал по морским перевозкам "Морской Бюллетень".

Фото: Petros Karadjias/AP Petros Karadjias/AP

Отмечается, что судно стояло на якорной стоянке за пределами малазийских территориальных вод, ожидая нового заказа. Танкер арестовали по обвинению в якорной стоянке на территории исключительной экономической зоны Малайзии без разрешения Куала-Лумпура.

По данным РИА "Новости", на борту "Приморья" находится 21 гражданин России: 19 мужчин и две женщины.

"Танкер стоял на якоре среди множества торговых судов, также ожидавших в этом районе новых заказов на перевозки. По утверждениям малайзийской стороны, остальные суда имели разрешения Малайзии на якорную стоянку в этом районе", - рассказал агентству главный редактор "Морского бюллетеня" Михаил Войтенко.

Он добавил, что подобные случаи часто происходят, поскольку Малайзия настаивает на том, чтобы все корабли, бросающие якорь в этом районе Сингапурского пролива в Южно-Китайском море, просили разрешения на стоянку.