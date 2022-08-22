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1 час назад

Власти Малайзии арестовали российский танкер "Приморье"

Газета.Ruиещё 3

Морское правоохранительное агентство Малайзии в минувшее воскресенье, 21 августа, арестовали российский танкер "Приморье" вместе с экипажем в море в 24 милях от берегов малайзийской провинции Джохор. Об этом сообщает портал по морским перевозкам "Морской Бюллетень".

Российский танкер с экипажем арестовали в Малайзии
Фото: Petros Karadjias/APPetros Karadjias/AP

Отмечается, что судно стояло на якорной стоянке за пределами малазийских территориальных вод, ожидая нового заказа. Танкер арестовали по обвинению в якорной стоянке на территории исключительной экономической зоны Малайзии без разрешения Куала-Лумпура.

По данным РИА "Новости", на борту "Приморья" находится 21 гражданин России: 19 мужчин и две женщины.

"Танкер стоял на якоре среди множества торговых судов, также ожидавших в этом районе новых заказов на перевозки. По утверждениям малайзийской стороны, остальные суда имели разрешения Малайзии на якорную стоянку в этом районе", - рассказал агентству главный редактор "Морского бюллетеня" Михаил Войтенко.

Он добавил, что подобные случаи часто происходят, поскольку Малайзия настаивает на том, чтобы все корабли, бросающие якорь в этом районе Сингапурского пролива в Южно-Китайском море, просили разрешения на стоянку.

Ранее сообщалось, что российский нефтеналивной танкер "Инда" из-за аварии двигателя потерял ход вблизи берегов Индии и уже две недели стоит вдали от берега.

Михаил Войтенко,
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