Ребенка насмерть придавило колесом от грузовика в Ингушетии

В Ингушетии ребенок погиб после того, как на него упало колесо от грузовика, которое было прислонено к стене. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

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По данным ведомства, колесо насмерть придавило несовершеннолетнего на территории частного дома — ребенок жил там с родителями. Он получил травмы головы, его госпитализировали.

Ребенка доставили в реанимацию детской республиканской клинической больницы Назрани, врачи российского региона не смогли его спасти.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия.