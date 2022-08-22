Четыре человека попали в больницу после свадьбы в КЧР

Четыре человека получили ранения на свадьбе в Карачаево-Черкесии. Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошел в кафе «Алмаз» в селе Эркен-Шахар.

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По информации издания, во время празднования один из гостей в порыве радости решил выстрелить из охотничьего ружья «ИЖ-27М». Однако вместо того, чтобы поднять ствол и открыть огонь в воздух, он направил его в землю. В результате дробь срикошетила и попала в четверых человек — трех женщин и одного мужчину.

Всех пострадавших с огнестрельными ранениями доставили в больницу.

Напомним, что ранее в Ленинском округе Подмосковья возбудили уголовное дело против мужчин, которые после конфликта на вечеринке решили расстрелять хозяев дома. По версии следователей, в ночь на 4 июля в одном из частных домов деревни Мисайлово гость поссорился односельчанином и их конфликт перерос в драку.