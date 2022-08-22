Выстрелившего в голову 11-летней девочке отпустили из СИЗО

В Свердловской области 49-летнего мужчину, который выстрелил в голову 11-летней девочке, перевели под домашний арест. Об этом сообщает издание kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

"Мужчина, которому предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство малолетнего", переведен под домашний арест", — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел в селе Нижняя Синячиха Алапаевского района 22 июня 2022 года. Четверо подростков гуляли вместе в селе и услышали непонятный звук. Оглянувшись, дети увидели, что их знакомая девочка лежит на земле с ранением в области головы. Было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего".

Через несколько дней был задержан и арестован подозреваемый, ему предъявили обвинение. Мужчина признался в содеянном, пояснив, что из имеющегося у него мелкокалиберного оружия он стрелял по птице, не видя игравших вдалеке детей. Однако мать пострадавшего ребенка уверена, что задержанный не причастен к преступлению.

Женщина рассказала, что он играл с девочкой и учил ее кататься на велосипеде, сам мужчина женат и воспитывает внуков, никогда не употреблял алкогольные напитки. Мать девочки считает, что поиски преступника необходимо продолжать.