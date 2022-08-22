В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
32 минуты назад

Выстрелившего в голову 11-летней девочке в Свердловской области отпустили из СИЗО

Газета.Ru

В Свердловской области 49-летнего мужчину, который выстрелил в голову 11-летней девочке, перевели под домашний арест. Об этом сообщает издание kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

Выстрелившего в голову 11-летней девочке отпустили из СИЗО
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Мужчина, которому предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство малолетнего", переведен под домашний арест", — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел в селе Нижняя Синячиха Алапаевского района 22 июня 2022 года. Четверо подростков гуляли вместе в селе и услышали непонятный звук. Оглянувшись, дети увидели, что их знакомая девочка лежит на земле с ранением в области головы. Было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего".

Через несколько дней был задержан и арестован подозреваемый, ему предъявили обвинение. Мужчина признался в содеянном, пояснив, что из имеющегося у него мелкокалиберного оружия он стрелял по птице, не видя игравших вдалеке детей. Однако мать пострадавшего ребенка уверена, что задержанный не причастен к преступлению.

Женщина рассказала, что он играл с девочкой и учил ее кататься на велосипеде, сам мужчина женат и воспитывает внуков, никогда не употреблял алкогольные напитки. Мать девочки считает, что поиски преступника необходимо продолжать.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина выстрелил в лицо 9-летнему ребенку на детской площадке.

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители