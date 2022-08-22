Стало известно о слежке за автомобилем Дугиной перед ее убийством

За автомобилем политолога Дарьи Дугиной вели слежку люди со скрытыми персональными данными на мобильных устройствах, приводит одну из версий следствия Mash. По данным Telegram-канала, после звонка с одного из них могла сдетонировать взрывчатка, прикрепленная к днищу внедорожника Toyota Land Cruiser.

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За автомобилем Дарьи Дугиной перед ее убийством следили люди с обезличенными телефонами. По звонку с одного из них и могла сработать взрывчатка. Такую версию рассматривает следствие, — сказано в сообщении.

Показания биллинга (ПО, где хранится информация о клиентах сотовой связи) свидетельствуют о том, что за Дугиной ехали от парковки усадьбы Захарово (возможное место минирования) до точки подрыва.