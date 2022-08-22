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49 минут назад

Mash узнал о слежке за автомобилем Дугиной перед ее убийством

News.ru

За автомобилем политолога Дарьи Дугиной вели слежку люди со скрытыми персональными данными на мобильных устройствах, приводит одну из версий следствия Mash. По данным Telegram-канала, после звонка с одного из них могла сдетонировать взрывчатка, прикрепленная к днищу внедорожника Toyota Land Cruiser.

Стало известно о слежке за автомобилем Дугиной перед ее убийством
Фото: ReutersReuters

За автомобилем Дарьи Дугиной перед ее убийством следили люди с обезличенными телефонами. По звонку с одного из них и могла сработать взрывчатка. Такую версию рассматривает следствие, — сказано в сообщении.

Показания биллинга (ПО, где хранится информация о клиентах сотовой связи) свидетельствуют о том, что за Дугиной ехали от парковки усадьбы Захарово (возможное место минирования) до точки подрыва.

Вечером 20 августа на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась Дарья Дугина. Она возвращалась с фестиваля, где читал лекцию ее отец Александр Дугин. Дочь философа погибла. По предварительным данным, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.

Происшествия,Александр Дугин,
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