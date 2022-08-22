Перед убийством Дарьи Дугиной за ее автомобилем следили люди с обезличенными телефонами. Предполагается, что взрывчатка могла сработать по звонку с одного из них. Об этом пишет Телеграм-канал Mash со ссылкой на информацию следствия.

Предположительно, внедорожник Дарьи заминировали на парковке усадьбы Захарово. Далее, согласно показаниям биллинга, за автомобилем следили до места взрыва. После убийства телефоны исчезли из сети.

Как уточняется, такую версию гибели дочери философа и политолога Александра Дугина рассматривает следствие.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации заявили, что убийство Дугиной было заказным.