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1 час назад

Mash назвал возможный способ подрыва машины Дарьи Дугиной

Елена Прошина

Перед убийством Дарьи Дугиной за ее автомобилем следили люди с обезличенными телефонами. Предполагается, что взрывчатка могла сработать по звонку с одного из них. Об этом пишет Телеграм-канал Mash со ссылкой на информацию следствия.

Предположительно, внедорожник Дарьи заминировали на парковке усадьбы Захарово. Далее, согласно показаниям биллинга, за автомобилем следили до места взрыва. После убийства телефоны исчезли из сети.

Как уточняется, такую версию гибели дочери философа и политолога Александра Дугина рассматривает следствие.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации заявили, что убийство Дугиной было заказным.

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Напомним, сегодня ночью в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась Дарья Дугина. Ее отец Александр Дугин находился в другой машине и ехал следом. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело. Следствие прорабатывает различные версии. Есть предположения, что целью преступников была не Дарья, а ее отец.

Происшествия,Видео,Александр Дугин,Следственный комитет,
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