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23 минуты назад

Уголовное дело возбудили после захвата заложников в СИЗО в Кемерове

Мария Иванова

Кемеровские следователи возбудили уголовное дело из-за захвата в заложники сотрудников местного СИЗО. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по Кузбассу.

Уголовное дело возбудили после захвата заложников в СИЗО в Кемерове
Фото: ТАССТАСС

Вечером 21 августа восемь заключенных кемеровского СИЗО, обвиняемые в тяжких преступлениях, заблокировали в камере трех сотрудников изолятора, в том числе одну женщину. Один из заложников был быстро освобожден.

СМИ писали, что заключенные затащили конвоиров в камеру, когда те открыли дверь для проверки.

Заключенные требовали предоставить им сотовую связь, вызвать представителей прокуратуры и руководства ФСИН. Сообщалось, что в СИЗО прибыли силовики ФСИН, ФСБ и Росгвардии. Все заложники были освобождены.

В СК возбудили дело по пункту «ж» части 2 статьи 206 УК РФ (захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в отношении двух и более лиц).

Следователи заявили, что заключенные требовали предоставить им запрещенные к хранению предметы - не только мобильные телефоны, но также наркотики и сигареты.

В СК отметили, что заключенные добровольно освободили одного заложника, а остальные были освобождены «в ходе проведения специального мероприятия, необходимого при данных обстоятельствах».

Происшествия,Следственный комитет,Росгвардия,ФСИН,ФСБ,
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