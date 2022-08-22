Cледователи озвучили основную версию убийства Дугиной

«За автомобилем Дарьи Дугиной перед ее убийством следили люди с обезличенными телефонами. По звонку с одного из них и могла сработать взрывчатка. Такую версию рассматривает следствие», — говорится в публикации.

По информации telegram-канала, за автомобилем Дарьи ехали люди с обезличенными телефонами от предполагаемого места минирования до места взрыва. После трагедии телефоны исчезли из сети, уточнили авторы.

Дарья Дугина погибла в ночь с 20-го на 21 августа в результате покушения в Подмосковье. Неизвестные взорвали внедорожник, на котором она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства общеопасным способом. Предполагается, что взрывчатка была предназначена для отца Дарьи — философа Александра Дугина. Присутствовавший на этом же фестивале писатель Захар Прилепин обвинил во взрыве Украину. Политолог Юрий Светов назвал покушение на Дугину местью за ее позицию по спецоперации на Украине, пишет «Федеральное агентство новостей».