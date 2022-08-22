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24 минуты назад

Mash: следователи озвучили основную версию убийства Дугиной

Ura.Ru

Автомобиль дочери философа Александра Дугина Дарьи могли взорвать с помощью звонка с обезличенного телефона. Об этом сообщил telegram-канал Mash со ссылкой на информацию следствия.

Cледователи озвучили основную версию убийства Дугиной
Фото: соцсетисоцсети

«За автомобилем Дарьи Дугиной перед ее убийством следили люди с обезличенными телефонами. По звонку с одного из них и могла сработать взрывчатка. Такую версию рассматривает следствие», — говорится в публикации.

По информации telegram-канала, за автомобилем Дарьи ехали люди с обезличенными телефонами от предполагаемого места минирования до места взрыва. После трагедии телефоны исчезли из сети, уточнили авторы.

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Дарья Дугина погибла в ночь с 20-го на 21 августа в результате покушения в Подмосковье. Неизвестные взорвали внедорожник, на котором она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства общеопасным способом. Предполагается, что взрывчатка была предназначена для отца Дарьи — философа Александра Дугина. Присутствовавший на этом же фестивале писатель Захар Прилепин обвинил во взрыве Украину. Политолог Юрий Светов назвал покушение на Дугину местью за ее позицию по спецоперации на Украине, пишет «Федеральное агентство новостей».

Происшествия,Юрий Светов,Захар Прилепин,Александр Дугин,Следственный комитет,
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