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17 минут назад

В Кемерове освободили взятых в заложники сотрудников СИЗО

Мария Иванова

Все сотрудники СИЗО в Кемерове, взятые в заложники заключенными, освобождены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСИН по Кемеровской области.

В Кемерове освободили взятых в заложники сотрудников СИЗО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представители ФСИН подчеркнули, что никто из заложников не пострадал.

Вечером 21 августа восемь заключенных кемеровского СИЗО, обвиняемые в тяжких преступлениях, заблокировали в камере двух сотрудников изолятора.

СМИ писали, что заключенные затащили конвоиров к камеру, когда те открыли дверь для проверки. Сначала заложниками были трое работников СИЗО, в том числе одна женщина, но одного из них удалось быстро освободить.

Заключенные требовали предоставить им сотовую связь, вызвать представителей прокуратуры и руководства ФСИН. Сообщалось, что в СИЗО прибыли спецпоздразделения ФСИН, ФСБ и Росгвардии.

Происшествия,Росгвардия,ФСИН,ФСБ,
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