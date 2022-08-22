В Кемерове освободили взятых в заложники сотрудников СИЗО

Все сотрудники СИЗО в Кемерове, взятые в заложники заключенными, освобождены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСИН по Кемеровской области.

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Представители ФСИН подчеркнули, что никто из заложников не пострадал.

Вечером 21 августа восемь заключенных кемеровского СИЗО, обвиняемые в тяжких преступлениях, заблокировали в камере двух сотрудников изолятора.

СМИ писали, что заключенные затащили конвоиров к камеру, когда те открыли дверь для проверки. Сначала заложниками были трое работников СИЗО, в том числе одна женщина, но одного из них удалось быстро освободить.