В Кемерове освободили взятых в заложники сотрудников СИЗО

Все сотрудники СИЗО в Кемерове, взятые в заложники заключенными, освобождены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСИН по Кемеровской области.
Представители ФСИН подчеркнули, что никто из заложников не пострадал.
Вечером 21 августа восемь заключенных кемеровского СИЗО, обвиняемые в тяжких преступлениях, заблокировали в камере двух сотрудников изолятора.
СМИ писали, что заключенные затащили конвоиров к камеру, когда те открыли дверь для проверки. Сначала заложниками были трое работников СИЗО, в том числе одна женщина, но одного из них удалось быстро освободить.
Заключенные требовали предоставить им сотовую связь, вызвать представителей прокуратуры и руководства ФСИН. Сообщалось, что в СИЗО прибыли спецпоздразделения ФСИН, ФСБ и Росгвардии.