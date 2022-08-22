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17 минут назад

Двое оставленных одних ночью российских детей выпали из окна многоэтажки

Lenta.ruиещё 1

В Советском районе Челябинска двое детей, которых оставили одних дома, выпали из окна девятиэтажки ночью. Об этом сообщает 74.ru.

Двое оставленных одних ночью детей выпали из окна многоэтажки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В региональном управлении МВД сообщили, что дети в возрасте трех и пяти лет выпали из окна третьего этажа. После случившегося в многоэтажке полиция начала проверку.

Источник издания сообщил, что пострадавшие дети находятся в больнице. Врачи диагностировали у них компрессионные травмы — у несовершеннолетних пострадали ноги, так как на них пришелся удар при приземлении.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, дети, одетые в куртки и шапки, кричали с балкона прохожим в четыре часа ночи. Также они говорили, что их мама на работе.

Ранее в Санкт-Петербурге два оставленных без присмотра российских ребенка выпали из окна дома. В этот момент 23-летняя мать девочек была на работе, а 27-летний отец вышел из квартиры на 15 минут.

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