Двое оставленных одних ночью детей выпали из окна многоэтажки

В Советском районе Челябинска двое детей, которых оставили одних дома, выпали из окна девятиэтажки ночью. Об этом сообщает 74.ru.

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В региональном управлении МВД сообщили, что дети в возрасте трех и пяти лет выпали из окна третьего этажа. После случившегося в многоэтажке полиция начала проверку.

Источник издания сообщил, что пострадавшие дети находятся в больнице. Врачи диагностировали у них компрессионные травмы — у несовершеннолетних пострадали ноги, так как на них пришелся удар при приземлении.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, дети, одетые в куртки и шапки, кричали с балкона прохожим в четыре часа ночи. Также они говорили, что их мама на работе.