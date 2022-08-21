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1 час назад

Mash: к СИЗО с взятыми в заложники сотрудниками ФСИН привезли таран

Газета.Ru

Сотрудники правоохранительных органов прибыли с тараном на территорию СИЗО в Кемерове, где заключенные взяли в заложники сотрудников ФСИН. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Syberia.

К СИЗО с взятыми в заложники сотрудниками ФСИН привезли таран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Силовики зашли на территорию кемеровского СИЗО — к месту привезли таран», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на территории все еще удерживаются двое заложников.

Ранее Telegram-канал 112 сообщал, что трех сотрудников следственного изолятора взяли в заложники заключенные в Кемерове.

Предварительно установлено, что инцидент произошел во время проверки количества заключенных в камере. Во время обхода арестанты, вооруженные деревянными палками и металическим уголком, затащили сотрудников СИЗО в комнату.

По имеющейся информации, одного из правоохранителей удалось освободить. При этом восемь арестантов требовали встречи с представителями прокуратуры и руководством ФСИН, а также просили предоставить им сотовую связь.

Происшествия,ФСИН,
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