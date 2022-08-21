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45 минут назад

Baza: среди попавших в заложники сотрудников СИЗО две девушки

Газета.Ru

Среди сотрудников СИЗО в Кемерове, которых заключенные взяли в заложники, две девушки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Раскрыты подробности захвата в заложники сотрудников СИЗО заключенными
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, одна из них - Ангелина Д., которой 21 год. Вторая - 24-летняя Кристина М. Также сообщается, что в заложниках находится 23-летний молодой человек по имени Юрий М.

Отмечается, что Кристину освободили в процессе переговоров, а двое других сейчас остаются в заложниках. Согласно имеющейся информации, на территорию исправительного учреждения прибыл спецназ. ТАСС передает, что заложники в данный момент заблокированы в камере.

Арестанты российского СИЗО взяли в заложники сотрудников

Ранее Telegram-канал 112 сообщал, что трех сотрудников следственного изолятора взяли в заложники заключенные в Кемерове. Предварительно установлено, что инцидент произошел во время проверки количества заключенных в камере. Во время обхода арестанты, вооруженные деревянными палками и металическим уголком, затащили сотрудников СИЗО в комнату.

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