Раскрыты подробности захвата в заложники сотрудников СИЗО заключенными

Среди сотрудников СИЗО в Кемерове, которых заключенные взяли в заложники, две девушки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По его данным, одна из них - Ангелина Д., которой 21 год. Вторая - 24-летняя Кристина М. Также сообщается, что в заложниках находится 23-летний молодой человек по имени Юрий М.

Отмечается, что Кристину освободили в процессе переговоров, а двое других сейчас остаются в заложниках. Согласно имеющейся информации, на территорию исправительного учреждения прибыл спецназ. ТАСС передает, что заложники в данный момент заблокированы в камере.