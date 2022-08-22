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1 час назад

В Кемерово освободили взятых в заложники сотрудников СИЗО

ТК «Звезда»иещё 22

В Кемерово освободили сотрудников следственного изолятора №1, которых заключенные взяли в заложники. По данным источника телеканала «Звезда», сотрудникам оперативных служб удалось избежать жертв.

Арестанты российского СИЗО взяли в заложники сотрудников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Федеральная служба исполнения наказаний пока официально не комментировала ситуацию.

Напомним, в Кемерове заключенные следственного изолятора взяли в заложники двух сотрудников учреждения. Они осуждены по статьям об убийстве, изнасиловании, разбое, грабеже и насилии в отношении властей. Сообщалось, что мотивом к действиям осужденных стало то, что они требуют вернуть сотовую связь и пустить к ним представителей ФСИН и прокуратуры.

Происшествия,ФСИН,
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