Арестанты российского СИЗО взяли в заложники сотрудников

Напомним, в Кемерове заключенные следственного изолятора взяли в заложники двух сотрудников учреждения. Они осуждены по статьям об убийстве, изнасиловании, разбое, грабеже и насилии в отношении властей. Сообщалось, что мотивом к действиям осужденных стало то, что они требуют вернуть сотовую связь и пустить к ним представителей ФСИН и прокуратуры.