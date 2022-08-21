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1 час назад

Арестанты российского СИЗО взяли в заложники сотрудников

Lenta.ruиещё 13

В Кемерово арестанты СИЗО-1 захватили троих сотрудников в заложники и требуют вызвать сотрудников прокуратуры и ФСИН. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Арестанты российского СИЗО взяли в заложники сотрудников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, во время обхода камер восемь заключенных напали на двух женщин и мужчину из числа персонала изолятора и затащили их в помещение. Арестанты вооружены деревянными палками и металлическим уголком.

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Сообщается, что одну из захваченных сотрудниц СИЗО удалось освободить.

Заключенные требуют предоставить им сотовые телефоны, а также вызвать на место сотрудников прокуратуры и руководителей тюремного ведомства.

Происшествия,ФСИН,
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