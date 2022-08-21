Арестанты российского СИЗО взяли в заложники сотрудников

В Кемерово арестанты СИЗО-1 захватили троих сотрудников в заложники и требуют вызвать сотрудников прокуратуры и ФСИН. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, во время обхода камер восемь заключенных напали на двух женщин и мужчину из числа персонала изолятора и затащили их в помещение. Арестанты вооружены деревянными палками и металлическим уголком.
Сообщается, что одну из захваченных сотрудниц СИЗО удалось освободить.
Заключенные требуют предоставить им сотовые телефоны, а также вызвать на место сотрудников прокуратуры и руководителей тюремного ведомства.