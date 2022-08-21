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8 минут назад

Россиянин открыл стрельбу по людям из охотничьего ружья

Майк Габриелян

Мужчина устроил стрельбу по односельчанам из охотничьего ружья в Свердловской области. Он убил одного человека, а позднее сам скончался в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.

Россиянин открыл стрельбу по людям из охотничьего ружья
Фото: 

Инцидент имел место накануне вечером в поселке Совхозный.

В полиции считают, что произошла бытовая ссора на фоне ранее произошедшего конфликта между супругой владельца ружья и несколькими односельчанами. Они оскорбили женщину, и тогда ее муж взялся за оружие. Он ранил одного обидчика, а второго убил.

Позднее стрелявший, мужчина 1986 года рождения, умер в больнице.

Известно. что он стрелял из зарегистрированного охотничьего ружья. Оружие изъято.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

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