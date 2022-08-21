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24 минуты назад

Следовавший в Москву самолет экстренно сел в Минске из-за разгерметизации

Lenta.ru

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Анкары в Москву, экстренно приземлился в Минске. Причиной могла стать разгерметизация салона, сообщает издание «Зеркало».

Следовавший в Москву самолет экстренно сел в Минске
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Инцидент произошел в ночь на 20 августа. Самолет вылетел из Анкары, и, пролетая в районе Вильнюса, изменил курс и направился к Минску. По словам пассажирки самолета, в салоне резко упало давление, выпали кислородные маски.

«Вдруг включился свет, стюардессы забегали. Сотрудники объяснили, что произошла разгерметизация салона и нужно сидеть в масках», — приводит издание ее слова.

Также отмечается, что причиной могло стать и возгорание на борту, так как пассажиры заметили некий дым.

Согласно данным сервиса FlightRadar, рейс сделал круг около Минска и сел в Национальном аэропорту белорусской столицы. Обошлось без пострадавших.

Отмечается также, что борт не смог в итоге вылететь до Москвы. «Зеркало» приводит слова пассажиров, согласно которым авиакомпания предложила им самостоятельно приобрести билеты до российской столицы, а потом запрашивать компенсацию.

Происшествия,Turkish Airlines,
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