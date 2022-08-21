Момент подрыва автомобиля Дарьи Дугиной попал на видео

В интернете появилось видео с моментом подрыва автомобиля Дарьи Дугиной. Ролик опубликовал Telegram-канал 112.

На кадрах видно яркую вспышку, взрыв прогремел в 21.35.

Уже известно, что взрыв бомбы был произведен дистанционно с помощью телефонного звонка. Мощность составила примерно 800 граммов в тротиловом эквиваленте.

Безоболочное взрывное устройство закрепили под водительским сиденьем во время фестиваля, на который приехала Дарья.

Исполнители убийства следили за передвижением машины. Не исключено, что преступники сломали камеры на парковке, планируя покушение. По данным 112, последние две недели они не работали.

Эксперты изъяли более 10 регистраторов, установленных в других автомобилях. Сейчас анализируется видео и список людей, находившихся на парковке.

Следователи отрабатывают несколько версий, включая личные конфликты Дарьи Дугиной и ее отца. Приоритетной остаётся версия о причастности к убийству украинских спецслужб.