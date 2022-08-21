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57 минут назад

Названы основные версии покушения на Дарью Дугину

Lenta.ru

Убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной могло быть совершено по мотивам общественной деятельности, не исключается причастность к подрыву ее авто украинских спецслужб. Эти версии в воскресенье, 21 августа, назвал источник РЕН ТВ.

Названы основные версии покушения на Дарью Дугину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также отрабатываются версии покушения, связанные с личными конфликтами погибшей и ее отца, философа, общественного деятеля Александра Дугина.

Сообщается, что правоохранительные органы изъяли более 10 видеорегистраторов, в данный момент проводится анализ видео. По предварительным данным, на автомобиль, в котором ехала Дугина, установили безоболочное самодельное взрывное устройство около 800 граммов в тротиловом эквиваленте.

Философ Дугин сообщил об угрозах незадолго до гибели дочери

Ранее Александр Дугин рассказал, что ему и его погибшей дочери в последнее время поступали угрозы от украинских националистов, однако они не придавали им значения. Следователи опросили Дугина.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером в субботу, 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства, совершенного общеопасным способом.

Происшествия,Александр Дугин,
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