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7 минут назад

Философ Дугин сообщил об угрозах незадолго до гибели дочери

Секрет Фирмы

Российский философ и общественный деятель Александр Дугин и его дочь Дарья в последнее время получали угрозы от украинских националистов, сообщили журналистам «Комсомольской правды» источники в правоохранительных органах. В беседе с силовиками философ признался, что они с дочерью не восприняли эти сообщения всерьёз. 20 августа автомобиль с Дарьей Дугиной взорвался на Можайском шоссе по пути с фестиваля, девушка погибла.

Философ Дугин сообщил об угрозах незадолго до гибели дочери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Силовики выяснили, что самодельное взрывное устройство мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте злоумышленники прикрепили ко дну машины в районе водительского места. По одной из версий, бомбу 29-летней журналистке подложили, пока она была на патриотическом фестивале «Традиция». Авто девушки было припарковано на VIP-стоянке, камер на ней не было, но она охранялась сотрудниками ЧОП, которых теперь допрашивают следователи.

СК предположил, что убийство Дарьи Дугиной было заказным. Допускается, что целью была не она, а её отец — философ-евразиец и идеолог «русского мира» Александр Дугин. Он должен был ехать на Land Cruiser вместе с дочерью, однако в последний момент передумал и пересел в другую машину. По словам источника в органах, Дугин ехал следом за Дарьей, поэтому видел момент взрыва. Сейчас философ находится в больнице.

Стало известно о странном эпизоде на парковке машины Дарьи Дугиной

Инцидент произошёл 20 августа около 21:00 в районе посёлка Большие Вязёмы в Одинцовском городском округе. После гибели Дарьи Дугиной Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, если причастность украинской стороны к убийству подтвердится, то придется признать, что Украина ведёт политику государственного терроризма.

Происшествия,Мария Захарова,Александр Дугин,Следственный комитет,МИД России,
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