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31 минуту назад

Самолет, вылетевший из Орска в Санкт-Петербург, вернется в аэропорт по технической причине

ТАССиещё 2

Самолет, выполнявший рейс "Орск - Санкт-Петербург", возвращается в орский аэропорт в Оренбургской области после срабатывания датчика исправности механизации крыла. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании "Россия".

Летевший в Петербург SSJ 100 вернется в Орск из-за неисправности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Рейс № 6456 "Орск - Санкт-Петербург" возвращается в аэропорт вылета по технической причине в связи со срабатыванием датчика исправности механизации крыла. В соответствии со стандартами работы аэропорта в таких случаях в аэропорту Орска была объявлена готовность к нештатной встрече воздушного судна", - сообщили в пресс-службе.

Пассажиров доставят в Санкт-Петербург резервным самолетом Superjet 100, который готовится к вылету из Пулково после 16:45 мск. Планируется, что Орска он вылетит после 20:30 мск.

"Пассажирам будут оказаны услуги согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании - напитки и горячее питание. В случае увеличения задержки рейса пассажирам будет предоставлено размещение в отеле", - отметили в пресс-службе авиакомпании.

По данным ресурса Flightradar24, самолет покинул аэропорт Орска и в течение нескольких часов летал по кругу рядом с аэропортом.

Происшествия,Авиакомпания Россия,
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