Летевший в Петербург SSJ 100 вернется в Орск из-за неисправности

"Рейс № 6456 "Орск - Санкт-Петербург" возвращается в аэропорт вылета по технической причине в связи со срабатыванием датчика исправности механизации крыла. В соответствии со стандартами работы аэропорта в таких случаях в аэропорту Орска была объявлена готовность к нештатной встрече воздушного судна", - сообщили в пресс-службе.