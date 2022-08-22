Летевший в Петербург SSJ 100 вернется в Орск из-за неисправности

Самолет, выполнявший рейс "Орск - Санкт-Петербург", возвращается в орский аэропорт в Оренбургской области после срабатывания датчика исправности механизации крыла. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании "Россия".
"Рейс № 6456 "Орск - Санкт-Петербург" возвращается в аэропорт вылета по технической причине в связи со срабатыванием датчика исправности механизации крыла. В соответствии со стандартами работы аэропорта в таких случаях в аэропорту Орска была объявлена готовность к нештатной встрече воздушного судна", - сообщили в пресс-службе.
Пассажиров доставят в Санкт-Петербург резервным самолетом Superjet 100, который готовится к вылету из Пулково после 16:45 мск. Планируется, что Орска он вылетит после 20:30 мск.
"Пассажирам будут оказаны услуги согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании - напитки и горячее питание. В случае увеличения задержки рейса пассажирам будет предоставлено размещение в отеле", - отметили в пресс-службе авиакомпании.
По данным ресурса Flightradar24, самолет покинул аэропорт Орска и в течение нескольких часов летал по кругу рядом с аэропортом.