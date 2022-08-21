Заступившемуся за девушку в Сочи грозит 15 лет тюрьмы

В конфликт вмешался другой молодой человек, который только вышел из моря со своей девушкой и откликнулся на крики о помощи. Со слов сестры подозреваемого, он ударил обидчика после слов «Догоню — убью!», брошенных в адрес вырвавшейся возлюбленной. Судя по кадрам, пострадавший упал на землю и ударился головой о плитку, спустя два дня он скончался в больнице, так и не придя в сознание, — сообщает телеканал.