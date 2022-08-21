Наемники на Украине оказались недовольны руководством Международного легиона

По данным СМИ, иностранные наемники недовольны руководством с украинской стороны. Предполагается, что один из командиров подразделения и частый объект для жалоб — бывший член преступной организации из Польши, на родине он в розыске за мошенничество. В подразделении легиона он участвует в координации военных операций и логистики. Бойцы легиона обвиняют его в злоупотреблении полномочиями и в незаконных приказах. В частности, он приказывал грабить магазины, угрожая солдатам оружием. Также он угрожал сексуальными домогательствами женщинам-медикам легиона.