Стало известно о странном эпизоде на парковке машины Дарьи Дугиной

Главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов рассказал о странном эпизоде на парковке, где стоял автомобиль журналиста и политолога Дарьи Дугиной. Инцидент произошел незадолго до взрыва ее машины, пишет журналист в соцсети «Вконтакте».
Накануне Хасавов присутствовал на фестивале «Традиция» в Подмосковье. В 17:00 он выступал на площадке «Лесная», где затем прочитал лекцию Александр Дугин.
«Пишут, что бомба скорее всего была заложена именно там. Я приехал на фестиваль на машине и не заезжая на так называемую VIP-парковку, припарковался прямо у въезда на нее. Пока выходил, собирал с переднего пассажирского сиденья вещи и так далее, ко мне буквально привязался парень, который стал задавать уйму вопросов», - написал Хасавов.
По его словам, вопросы были странные и «дурацкие», и скорее имели целью то ли задержать Хасавова, то ли отвлечь его внимание.
«А сколько стоит такая машина? Она на бензине или на газу? Представьте себе - десятки, если не сотни автомобилей, узкий проход между двумя из них и парень, который задает дурацкие вопросы, не давая пройти. Стараюсь быть вежливым – не знаю, посмотрите в интернете; конечно не бензине или вы шутите? Он никак не унимается – а она российская или иностранная? Срываюсь – ты дурак что ли?» - рассказал журналист.
Инцидент закончился тем, что Хасавов посоветовал незнакомцу «научиться пользоваться гуглом», отодвинул его и пошел на площадку.
Он отметил, что парень казался одним из волонтеров, стоявших чуть поодаль со списками, но оранжевой футболки фестиваля на нем не было.
По его словам, у преступников было много путей отхода: усадьба Захарово – это лесной массив, там река, частный сектор, трасса. Можно «уходить» как угодно.