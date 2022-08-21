Стало известно о странном эпизоде на парковке машины Дарьи Дугиной

«А сколько стоит такая машина? Она на бензине или на газу? Представьте себе - десятки, если не сотни автомобилей, узкий проход между двумя из них и парень, который задает дурацкие вопросы, не давая пройти. Стараюсь быть вежливым – не знаю, посмотрите в интернете; конечно не бензине или вы шутите? Он никак не унимается – а она российская или иностранная? Срываюсь – ты дурак что ли?» - рассказал журналист.