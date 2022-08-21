В российском регионе объявили об эвакуации жителей

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков рассказал в своем Telegram-канале о мерах по защите населения от природных пожаров. Он пояснил, что в населенных пунктах Ольгино и Деулино специалисты экстренных служб проведут эвакуацию.

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Глава региона пояснил, что в поселке Деулино будет проведена частичная эвакуация, в деревне Ольгино - полная. Из нее вывезут 25 человек.

По словам Малкова, сотрудники МЧС и региональные власти контролируют процесс эвакуации, проводят соответствующие организационные мероприятия. В частности, они предоставили автобусы для перевозки сельчан, подготовили пункты временного размещения.

Он подчеркнул, что в населенных пунктах остаются пожарные и спецтехника. Планируется усиление группировки.

Малков добавил, что в настоящее время опасности распространения пожара до деревни Култуки, расположенной в Клепиковском районе, нет. Задымление деревни вызвано изменением направления ветра.