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11 минут назад

В двух населенных пунктах Рязанской области объявили об эвакуации

Илья Родин

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков рассказал в своем Telegram-канале о мерах по защите населения от природных пожаров. Он пояснил, что в населенных пунктах Ольгино и Деулино специалисты экстренных служб проведут эвакуацию.

В российском регионе объявили об эвакуации жителей
Фото: ТАССТАСС

Глава региона пояснил, что в поселке Деулино будет проведена частичная эвакуация, в деревне Ольгино - полная. Из нее вывезут 25 человек.

По словам Малкова, сотрудники МЧС и региональные власти контролируют процесс эвакуации, проводят соответствующие организационные мероприятия. В частности, они предоставили автобусы для перевозки сельчан, подготовили пункты временного размещения.

Он подчеркнул, что в населенных пунктах остаются пожарные и спецтехника. Планируется усиление группировки.

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Малков добавил, что в настоящее время опасности распространения пожара до деревни Култуки, расположенной в Клепиковском районе, нет. Задымление деревни вызвано изменением направления ветра.

Ранее сообщалось, что в тушении пожаров в Рязанской области задействованы порядка 900 специалистов экстренных служб, в том числе 42 сотрудника Авиалесохраны.

Происшествия,Павел Малков,
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