Появились подробности о взрывном устройстве в машине Дугиной

Появились подробности о взрывном устройстве, которое было заложено в автомобиль погибшего политолога и журналиста Дарьи Дугиной. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Собеседник заявил, что на бомбе стояла система дистанционного срабатывания.

«Вероятнее всего, взрыв был осуществлен после звонка», - сказал он.

Взрывное устройство оценивается в 350 граммов тротила. Его установили под сиденьем водителя, закрепив под днище рядом с топливными трубками.

Девушка погибла сразу после срабатывания взрывчатки.

Скорее всего, преступники заминировали её внедорожник на парковке на фестиваля «Традиция».