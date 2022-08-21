В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
8 минут назад

Появились подробности о взрывном устройстве в машине Дугиной

Елена Прошина

Появились подробности о взрывном устройстве, которое было заложено в автомобиль погибшего политолога и журналиста Дарьи Дугиной. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Собеседник заявил, что на бомбе стояла система дистанционного срабатывания.

«Вероятнее всего, взрыв был осуществлен после звонка», - сказал он.

Взрывное устройство оценивается в 350 граммов тротила. Его установили под сиденьем водителя, закрепив под днище рядом с топливными трубками.

СМИ: целью взрыва была Дугина, а не ее отец

Девушка погибла сразу после срабатывания взрывчатки.

Скорее всего, преступники заминировали её внедорожник на парковке на фестиваля «Традиция».

Дарья Дугина, дочь российского философа Александра Дугина, накануне погибла в результате подрыва машины под Москвой. Ей было 29 лет.

Происшествия,Видео,Александр Дугин,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители