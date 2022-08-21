Появились подробности о взрывном устройстве в машине Дугиной

Появились подробности о взрывном устройстве, которое было заложено в автомобиль погибшего политолога и журналиста Дарьи Дугиной. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Собеседник заявил, что на бомбе стояла система дистанционного срабатывания.
«Вероятнее всего, взрыв был осуществлен после звонка», - сказал он.
Взрывное устройство оценивается в 350 граммов тротила. Его установили под сиденьем водителя, закрепив под днище рядом с топливными трубками.
Девушка погибла сразу после срабатывания взрывчатки.
Скорее всего, преступники заминировали её внедорожник на парковке на фестиваля «Традиция».
Дарья Дугина, дочь российского философа Александра Дугина, накануне погибла в результате подрыва машины под Москвой. Ей было 29 лет.