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1 час назад

В Белгороде в онкобольнице из-за осадков произошло короткое замыкание

ТАСС

Короткое замыкание вводных кабелей, вызванное обильными осадками и повышенным потреблением электричества, стало причиной нарушения электроснабжения онкологической больницы, торгового центра и жилых домов в Белгороде. Восстановительные работы планируется завершить днем в воскресенье, сообщил в Telegram-канале замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев.

В Белгороде в онкобольнице из-за осадков произошло короткое замыкание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В результате обильных осадков и повышенного потребления электроэнергии в 10:57 произошло короткое замыкание вводных кабелей на РП-47, расположенной на территории областного онкологического диспансера. От него, в частности, запитаны ТРЦ "Мегагринн", онкологическая больница и дома в районе Гриневки", - написал он.

По данным замгубернатора, энергетики в течение часа запитали больницу с помощью двух передвижных источников электроснабжения. Электроэнергия в реанимацию подается от дизель-генератора лечебного заведения автоматически в течение нескольких секунд. В ближайший час для питания поликлиники и хирургического отделения прибудут еще два резервных источника снабжения электроэнергией. Общая мощность резервных источников электроснабжения составит 700 кВт.

"После обследования поврежденного оборудования энергетики сразу же приступили к ремонтным работам. Участие в восстановлении электроснабжения принимают пять бригад в составе 15 человек, оснащенных необходимыми материалами и оборудованием. К 16:00 электроснабжение больницы, торгового центра и жилых зданий будет восстановлено в полном объеме по обычной схеме. Энергетики приносят извинения за причиненные неудобства", - добавил замглавы региона.

Происшествия,Константин Полежаев,
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