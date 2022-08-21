В Белгороде в онкобольнице из-за осадков произошло короткое замыкание

"После обследования поврежденного оборудования энергетики сразу же приступили к ремонтным работам. Участие в восстановлении электроснабжения принимают пять бригад в составе 15 человек, оснащенных необходимыми материалами и оборудованием. К 16:00 электроснабжение больницы, торгового центра и жилых зданий будет восстановлено в полном объеме по обычной схеме. Энергетики приносят извинения за причиненные неудобства", - добавил замглавы региона.