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1 час назад

Парашютистов привлекли для тушения пожаров под Рязанью

Елена Прошина

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков рассказал о постоянном усилении группировки, занятой в тушении пожаров в регионе. Он пояснил, что в настоящее время задействованы порядка 900 специалистов, 10 вертолетов и семь самолетов. Об этом пишет ТАСС.

Парашютистов привлекли для тушения пожаров под Рязанью
Фото:  ГУ МЧС России по Рязанской области ГУ МЧС России по Рязанской области

Глава региона подчеркнул, что «стянуты совершенно беспрецедентные ресурсы». Осуществляется продуманная, четкая координация действий сотрудников различных ведомств, как региональных так и федеральных.

Малков уточнил, что при тушении природных пожаров очень помогает авиация. В особенности, в тех случаях, когда сильный ветер способствует «прорывам огня».

В Рязанской области локализовали верховой пожар

На самые тяжелые и опасные участки прибывают парашютисты-десантники Авиалесоохраны. В частности, 42 специалиста задействованы в тушении пожаров в Спасском районе Рязанской области, пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Они работают там, где невозможно применение специальной наземной техники. А также в тех местах, где существуют значительные риски верховых пожаров (с высотой пламени до 10 и выше метров).

Происшествия,Павел Малков,
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