Парашютистов привлекли для тушения пожаров под Рязанью

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков рассказал о постоянном усилении группировки, занятой в тушении пожаров в регионе. Он пояснил, что в настоящее время задействованы порядка 900 специалистов, 10 вертолетов и семь самолетов. Об этом пишет ТАСС.

Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области ГУ МЧС России по Рязанской области

Глава региона подчеркнул, что «стянуты совершенно беспрецедентные ресурсы». Осуществляется продуманная, четкая координация действий сотрудников различных ведомств, как региональных так и федеральных.

Малков уточнил, что при тушении природных пожаров очень помогает авиация. В особенности, в тех случаях, когда сильный ветер способствует «прорывам огня».

На самые тяжелые и опасные участки прибывают парашютисты-десантники Авиалесоохраны. В частности, 42 специалиста задействованы в тушении пожаров в Спасском районе Рязанской области, пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».