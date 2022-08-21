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1 час назад

СК: убийство Дарьи Дугиной является заказным

Елена Прошина

Следственный комитет заявил, что убийство Дарьи Дугиной является заказным.

«С учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер», - говорится на сайте ведомства.

Следователи назначили сразу несколько экспертиз: биологическую, генетическую, физико-химическую, взрывотехническую, судебную. Также изъята видеозапись с регистратора автомобиля.

По данным следствия, накануне вечером Дарья Дугмина ехала за рулем Toyota Land Cruiser вблизи поселка Большие Вяземы Московской области. В машине на ходу сработало взрывное устройство, затем начался пожар. Дарья Дугина погибла на месте.

СМИ: целью взрыва была Дугина, а не ее отец

Установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя.

Уголовное дело об убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной передано в производство Главного следственного управления СК России.

Ранее военкор Семен Пегов и глава ДНР Денис Пушилин заподозрили в убийстве украинскую сторону. В офисе Зеленского заявили, что не имеют к этому отношения.

«Комсомольская правда» со ссылкой на источники сообщила, что преступники готовили убийство именно Дарьи Дугиной. Взрывное устройство было установлено в принадлежавшей журналистке машине.

Происшествия,Видео,Семен Пегов,Денис Пушилин,Следственный комитет,
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