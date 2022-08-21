СК: убийство Дарьи Дугиной является заказным

Следственный комитет заявил, что убийство Дарьи Дугиной является заказным.

«С учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер», - говорится на сайте ведомства.

Следователи назначили сразу несколько экспертиз: биологическую, генетическую, физико-химическую, взрывотехническую, судебную. Также изъята видеозапись с регистратора автомобиля.

По данным следствия, накануне вечером Дарья Дугмина ехала за рулем Toyota Land Cruiser вблизи поселка Большие Вяземы Московской области. В машине на ходу сработало взрывное устройство, затем начался пожар. Дарья Дугина погибла на месте.

Установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя.

Уголовное дело об убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной передано в производство Главного следственного управления СК России.

Ранее военкор Семен Пегов и глава ДНР Денис Пушилин заподозрили в убийстве украинскую сторону. В офисе Зеленского заявили, что не имеют к этому отношения.