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42 минуты назад

СКР заявил о заказном характере убийства Дарьи Дугиной

Lenta.ruиещё 1

В Следственном комитете России (СКР) заявили, что убийство Дарьи Дугиной носит заказной характер. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

СКР заявил о заказном характере убийства Дугиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Агентство подчеркивает, что с учетом уже полученных данных следствие пришло к выводу: преступление было заранее спланировано и носит заказной характер. Следователи уже осмотрели место преступления при участии специалиста-взрывотехника. Сгоревший автомобиль эвакуирован на штрафстоянку.

Ранее коллега Дугина перечислил возможных заказчиков убийства дочери политолога: это могли быть военная разведка Украины, служба безопасности Украины, антитурецкие силы или «люди криминального толка».

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером в субботу, 20 августа. По данным скрипача Петра Лундстрема, россиянка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой должен был ехать ее отец Александр Дугин, но он уехал на другом автомобиле. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства Дугиной, совершенного общеопасным способом (пункт «е» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ).

Происшествия,Александр Дугин,Следственный комитет,СБУ,
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