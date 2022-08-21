СКР заявил о заказном характере убийства Дугиной

В Следственном комитете России (СКР) заявили, что убийство Дарьи Дугиной носит заказной характер. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Агентство подчеркивает, что с учетом уже полученных данных следствие пришло к выводу: преступление было заранее спланировано и носит заказной характер. Следователи уже осмотрели место преступления при участии специалиста-взрывотехника. Сгоревший автомобиль эвакуирован на штрафстоянку.

Ранее коллега Дугина перечислил возможных заказчиков убийства дочери политолога: это могли быть военная разведка Украины, служба безопасности Украины, антитурецкие силы или «люди криминального толка».