В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
1 час назад

СМИ: целью взрыва была Дугина, а не ее отец

Елена Прошина

Неизвестные злоумышленники готовили убийство именно Дарьи Дугиной. Взрывное устройство было установлено в принадлежавшей журналистке машине. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источники.

Отмечается, что политолог Дарья Дугина, дочь общественного деятеля Александра Дугина, погибла в субботу, 20 августа, при взрыве автомобиля.

По данным издания, Дугины посетили усадьбу Захарово, где проходил ежегодный семейный фестиваль «Традиция». Около 21:00 они отправились обратно в столицу на двух автомобилях.

Источник подчеркнул, что Дарья приехала на фестиваль на своей машине - внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado. На ней же она и направилась домой. Ее отец уехал на другом транспортном средстве.

СК раскрыл обстоятельства гибели дочери Дугина

Девушка успела отъехать от усадьбы порядка 2 км, свернула с Звенигородского шоссе на Можайское, и в этот момент произошел взрыв. Горящая машина выехала на встречную полосу и врезалась в забор.

По предварительным данным, мощность взрывного устройства составляла порядка 400 граммов в тротиловом эквиваленте. В настоящее время на месте происшествия работают криминалисты.

Происшествия,Видео,Александр Дугин,
88
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители