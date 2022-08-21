СМИ: целью взрыва была Дугина, а не ее отец

Неизвестные злоумышленники готовили убийство именно Дарьи Дугиной. Взрывное устройство было установлено в принадлежавшей журналистке машине. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источники.

Отмечается, что политолог Дарья Дугина, дочь общественного деятеля Александра Дугина, погибла в субботу, 20 августа, при взрыве автомобиля.

По данным издания, Дугины посетили усадьбу Захарово, где проходил ежегодный семейный фестиваль «Традиция». Около 21:00 они отправились обратно в столицу на двух автомобилях.

Источник подчеркнул, что Дарья приехала на фестиваль на своей машине - внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado. На ней же она и направилась домой. Ее отец уехал на другом транспортном средстве.

Девушка успела отъехать от усадьбы порядка 2 км, свернула с Звенигородского шоссе на Можайское, и в этот момент произошел взрыв. Горящая машина выехала на встречную полосу и врезалась в забор.