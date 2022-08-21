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44 минуты назад

В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5

ТАССиещё 1

Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировали в Курумканском районе Бурятии, толчки не ощущались. Об этом сообщило в воскресенье региональное управление МЧС России.

В Бурятии произошло землетрясение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В 11:15 (06:15 мск - прим. ТАСС) от сейсмической станции Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН города Иркутска в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Бурятия поступила информация о том, что в 10:56 (05:56 мск - прим. ТАСС) произошло сейсмособытие на территории Курумканского района. Магнитуда 5. Эпицентр находился в 24 км северо-западнее от н. п. Улюнхан Курумканского района", - говорится в сообщении.

Толчки не ощущались, объекты жизнеобеспечения работают штатно.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, жители региона ощутили землетрясение, произошедшее в Бурятии.

"21 августа в 12:12 (06:12 мск) поступила информация о том, что в разных районах города Читы жители почувствовали толчки, похожие на землетрясение. <…> Пострадавших нет. Сообщений о разрушениях строений и объектов инфраструктуры не поступало", - сообщили в МЧС.

Происшествия,МЧС России,
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