В Бурятии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировали в Курумканском районе Бурятии, толчки не ощущались. Об этом сообщило в воскресенье региональное управление МЧС России.
"В 11:15 (06:15 мск - прим. ТАСС) от сейсмической станции Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН города Иркутска в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Бурятия поступила информация о том, что в 10:56 (05:56 мск - прим. ТАСС) произошло сейсмособытие на территории Курумканского района. Магнитуда 5. Эпицентр находился в 24 км северо-западнее от н. п. Улюнхан Курумканского района", - говорится в сообщении.
Толчки не ощущались, объекты жизнеобеспечения работают штатно.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, жители региона ощутили землетрясение, произошедшее в Бурятии.
"21 августа в 12:12 (06:12 мск) поступила информация о том, что в разных районах города Читы жители почувствовали толчки, похожие на землетрясение. <…> Пострадавших нет. Сообщений о разрушениях строений и объектов инфраструктуры не поступало", - сообщили в МЧС.