В Бурятии произошло землетрясение

"В 11:15 (06:15 мск - прим. ТАСС) от сейсмической станции Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН города Иркутска в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Бурятия поступила информация о том, что в 10:56 (05:56 мск - прим. ТАСС) произошло сейсмособытие на территории Курумканского района. Магнитуда 5. Эпицентр находился в 24 км северо-западнее от н. п. Улюнхан Курумканского района", - говорится в сообщении.