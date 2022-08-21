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14 минут назад

В Албании задержали двух россиян и украинца

ТАССиещё 3

Министерство обороны Албании сообщило в субботу о задержании в центральной части страны двух граждан России и украинца, якобы пытавшихся проникнуть на военное предприятие.

В Албании задержали двух россиян и украинца за шпионаж
Фото: CC BY-SA 4.0 / Dickelbers /CC BY-SA 4.0 / Dickelbers /

"Трое граждан с паспортами России и Украины попытались проникнуть на завод, - приводит агентство Reuters заявление албанского оборонного ведомства. - При попытке остановить трех иностранных граждан двое наших солдат получили ранения".

По информации военного ведомства, предприятие изготовляет продукцию оборонного назначения. В бытность Албании членом Организации Варшавского договора на этом заводе производили автоматы АК-47.

Кроме того, в Минобороны республики утверждают, что 24-летний гражданин РФ зашел на территорию предприятия и пытался сделать фотографии. Его спутниками являлись 33-летняя россиянка и 25-летний украинец.

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