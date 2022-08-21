В Албании задержали двух россиян и украинца за шпионаж

Министерство обороны Албании сообщило в субботу о задержании в центральной части страны двух граждан России и украинца, якобы пытавшихся проникнуть на военное предприятие.
"Трое граждан с паспортами России и Украины попытались проникнуть на завод, - приводит агентство Reuters заявление албанского оборонного ведомства. - При попытке остановить трех иностранных граждан двое наших солдат получили ранения".
По информации военного ведомства, предприятие изготовляет продукцию оборонного назначения. В бытность Албании членом Организации Варшавского договора на этом заводе производили автоматы АК-47.
Кроме того, в Минобороны республики утверждают, что 24-летний гражданин РФ зашел на территорию предприятия и пытался сделать фотографии. Его спутниками являлись 33-летняя россиянка и 25-летний украинец.