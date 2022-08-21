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59 минут назад

Двух россиян и одного украинца задержали на территории Албании

Вечерняя Москваиещё 2

Министерство обороны Албании в субботу, 20 августа, сообщило о задержании в центральной части республики двух граждан России и одного украинца, которые якобы пытались проникнуть на военное предприятие.

В Албании задержали двух россиян и украинца
Фото: shutterstockshutterstock

Как приводит агентство Reuters заявление албанского оборонного ведомства, трое человек попытались проникнуть на завод. Сообщается, что при попытке остановить иностранцев двое албанских военнослужащих получили ранения.

По данным военных чиновников, вышеуказанное предприятие занимается изготовлением продукции оборонного назначения. В бытность Албании членом Организации Варшавского договора на этом заводе производили автоматы АК-47, пишет ТАСС.

Также в албанском Минобороны заявили, что 24-летний гражданин России зашел на территорию завода и пытался сделать фотоснимки. Его спутниками были 33-летняя россиянка и 25-летний украинец.

7 марта правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, которые совершают в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. В него вошла и Албания.

Происшествия,Правительство РФ,
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