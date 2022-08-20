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7 минут назад

СМИ: на севере Франции разбился легкомоторный самолет

ТАСС

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета на севере Франции. Об этом сообщает в субботу интернет-портал Actu.

Во Франции разбился легкомоторный самолет
Фото: ReutersReuters

По его информации, самолет взлетел с аэродрома Мо-Эсбли (департамент Сена и Марна) в субботу утром, а в 12:48 (13:48 мск) пропал с экранов радаров. За штурвалом находился опытный пилот, несколько раз уже летавший на этом самолете в этот же день. Вместе с ним на борту находился один пассажир.

В связи с инцидентом аэродром приостановил работу до понедельника. Полиция расследует обстоятельства произошедшего.

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