Во Франции разбился легкомоторный самолет

По его информации, самолет взлетел с аэродрома Мо-Эсбли (департамент Сена и Марна) в субботу утром, а в 12:48 (13:48 мск) пропал с экранов радаров. За штурвалом находился опытный пилот, несколько раз уже летавший на этом самолете в этот же день. Вместе с ним на борту находился один пассажир.