В Индии в результате оползней и наводнений погибли 22 человека

В результате оползней и наводнений из-за дождей в штате Химачал-Прадеш на севере Индии погибли по меньшей мере 22 человека. Об этом сообщило издание India Today.

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Также отмечается, что в результате оползней и наводнений десять человек пострадали. Власти опасаются, что ещё шесть человек могли стать жертвами стихии.

По данным издания, 743 дороги оказались заблокированы из-за непогоды.