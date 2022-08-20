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26 минут назад

В Индии в результате оползней и наводнений погибли по меньшей мере 22 человека

RT на русском

В результате оползней и наводнений из-за дождей в штате Химачал-Прадеш на севере Индии погибли по меньшей мере 22 человека. Об этом сообщило издание India Today.

В Индии в результате оползней и наводнений погибли 22 человека
Фото: APAP

Также отмечается, что в результате оползней и наводнений десять человек пострадали. Власти опасаются, что ещё шесть человек могли стать жертвами стихии.

По данным издания, 743 дороги оказались заблокированы из-за непогоды.

В июле число жертв оползня в северо-восточном штате Манипур в Индии достигло 46, ещё 16 числились пропавшими без вести.

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